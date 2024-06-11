Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ oturumuna katıldı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen BRICS+ oturumuna katıldı.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kenti BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Toplantı öncesinde dün Moskova'da, bugün ise Nijniy Novgorod kentinde ikili temaslarda bulunan Bakan Fidan, daha sonra BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen BRICS+ oturumuna katıldı. - NİJNİY NOVGOROD