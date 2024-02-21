Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yerel saatle 11.20'de (TSİ 17.20) Brezilya'nın Rio de Janerio şehrine geldiğini bildirdi. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın yerel saatle 14: 00'te, "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" başlıklı oturuma katılacağını belirterek, Bakan Fidan'ın iki günlük toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacağını açıkladı.

Brezilya'nın ev sahipliğindeki toplantının bugünkü oturumunda, Bakan Fidan'ın da Ukrayna ve Gazze'deki savaşlara değinen bir konuşma yapması bekleniyor. - RIO DE JANEIRO