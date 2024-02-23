Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'da görüşmeler yaptı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'da görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na katılmak üzere Brezilya\'da görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Brezilya ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları ile görüştü. Ayrıca Rio de Janerio'da Rusya, Meksika, Suudi Arabistan ve Fransa Dışişleri Bakanları ile de bir araya geldi.

23.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da dün akşam saatlerinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan dünkü temasları çerçevesinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Fidan dünkü temadları çerçevesinde Rio de Janerio şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya elmişti. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'da görüşmeler yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'da görüşmeler yaptı - Son Dakika
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