Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da görüşmelerine devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da görüşmelerine devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. Fidan, ayrıca Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile de bir araya geldi.

04.05.2024 18:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görütü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Banjul'da Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün erken saatlerde Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti. - BANJUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da görüşmelerine devam ediyor - Son Dakika

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