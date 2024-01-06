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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'da görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'da görüştü

Bakan Fidan ile Blinken'ın İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul\'da görüştü
06.01.2024 - 15:47,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Bakan Fidan ile Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'da görüştü - Son Dakika
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