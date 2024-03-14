Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a güvenlik toplantısına katılmak üzere gitti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a güvenlik toplantısına katılmak üzere gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak\'a güvenlik toplantısına katılmak üzere gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti. Fidan, Bağdat'ta yapacağı ziyaret esnasında ikili temaslarda da bulunacak. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak. Fidan'ın Irak'taki temaslarını tamamlamasının ardından Bakü'ye geçmesi planlanıyor.

14.03.2024 11:52  Güncelleme: 11:55
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere bugün Ankara'dan hareket etti. Fidan, Bağdat'a yapacağı günübirlik ziyaret esnasında ikili temaslarda da bulunacak. Irak Dışişleri Bakanlığında yapılacak olan güvenlik toplantısına Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Irak'taki temaslarını tamamlamasının ardından bu gece Bakü'ye geçmesi öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a güvenlik toplantısına katılmak üzere gitti - Son Dakika

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