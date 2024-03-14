Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak\'a güvenlik toplantısına katılmak üzere gitti

MSB: Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk ayrıca, hudutlarda son bir haftada 138 yasa dışı geçiş girişimi olduğunu ve bunlardan 4'ünün terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.