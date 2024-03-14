Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta güvenlik toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün Irak'ta güvenlik toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan, 13.30'da toplantının yapılacağı başkent Bağdat'a geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve gündemdeki konular ele alınacak.
Bakan Fidan, Bağdat'ta ikili temaslarda da bulunmasının ardından gece saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçecek. - BAĞDAT
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi. Ayaydın, kararın geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurduğunu ve 24 saat boyunca beklediğini belirtti.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti sırasında yaptığı cami ve cemevi benzetmesi tartışmalara neden oldu. Dernek başkanı Veysel Eken, siyasilerin milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi ve huzuru sağlamak başarısını vurguladı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığının Afetevleri Mahallesi'nde yaptığı aramalarda, geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olayın incelenmesi devam ediyor.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kavurma Mahallesi'nin 50-60 yıllık sorunlarını çözdüklerini ve önümüzdeki sezon diğer sorunları da çözeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru İlker Duran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin başı sağolsun dileklerini iletti.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, polis ekipleri araçları durdurarak detaylı arama yaparken sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yapılan uygulamalarda ise araç sürücülerinin belgeleri incelendi ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.
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