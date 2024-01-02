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Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular•
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı ağırladı.
Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı Ankara'da ağırladığı paylaşıldı. - ANKARA
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