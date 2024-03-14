Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.