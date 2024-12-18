DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır ve İranlı mevkidaşları ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de D-8 Dışişleri Bakanları Konseyinin 21'inci toplantısına katılacak. Bakan Fidan, toplantı marjında, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de D-8 Toplantısına Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?