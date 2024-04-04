Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yurda döndü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yurda döndü. Dışişleri Bakanı Fidan, dün ve bugün NATO Karargahı'nda düzenlenen toplantıya iştirak vesilesiyle Brüksel'deydi.
Mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan'ın Brüksel'den ayrılmadan önce Belçika'daki Türk basınıyla da bir araya geldiği kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının Ardından Yurda Döndü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında adaletin milletin hak kapısı olması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, adaletin temelinde insanın olduğunu belirterek, adalet sisteminin güçlendirilmesi için yapılan reformlara değindi. Ayrıca, avukatlık mesleğinin ve yargının savunma tarafının güçlendirilmesine önem verdiklerini ve hukukun üstünlüğünün korunması için çalıştıklarını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verilen Çırpanoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende konuşarak, Kahramankazan'da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?