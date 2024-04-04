Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının Ardından Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Adalet milletin hak kapısı olmalıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında adaletin milletin hak kapısı olması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, adaletin temelinde insanın olduğunu belirterek, adalet sisteminin güçlendirilmesi için yapılan reformlara değindi. Ayrıca, avukatlık mesleğinin ve yargının savunma tarafının güçlendirilmesine önem verdiklerini ve hukukun üstünlüğünün korunması için çalıştıklarını ifade etti.