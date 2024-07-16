Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'e resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere 17 Temmuz tarihinde Nijer'e gidiyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Nijer'e resmi ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Bakan Fidan'ın Nijer'e beraberinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile 17 Temmuz tarihinde Nijer'e resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.
Ayrıca yazılı açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA
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