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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç'te İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç'te İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç'e gelerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyeleriyle Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm için diplomatik görüşmelerde bulundu. Toplantıda, Gazze'de tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç\'te İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyeleriyle bir araya geldi
15.12.2023 - 19:35,  Güncelleme: 19:36
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile temaslarda bulunmak üzere geldiği Norveç'te Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Norveç'te temaslarını sürdürüyor. Bugün Oslo'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Fidan ve Temas Grubu üyesi bakanlar, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de katıldı. - OSLO

Kaynak: İHA
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