Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Nükleer Enerji Zirvesi
Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor. - BRÜKSEL
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Farklı ülkelerden siyasetçiler, iş ve akademi dünyasının temsilcileri İstanbul'da düzenlenen Filistin için küresel zirve ve Avrupa Küresel Forumu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen forumda Gazze'deki katliama dikkat çekildi. Politik ve ekonomik süreçlerde Müslümanların etkili olduğu coğrafyaların gündemini değerlendirmek ve gelecek dönemde yenilikçi stratejiler belirlemek adına İstanbul'da Avrupa Müslüman Forumu düzenlendi. Bu yıl 20 ülkeden alanında çok sayıda uzman isim Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Forumda İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dikkat çekildi. Mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentilerin de ele alındığı zirvede, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Doğan Bekin ve birçok isim konuşmacı olarak yer aldı. - İSTANBUL
Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Vali Mustafa Çiftçi, 21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette, Erzurum'daki orman varlığını artırmak için planlanacak faaliyetleri konuştu. Vali Çiftçi, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek çalışmalarda başarılar diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da yaptığı mitingde, Samsun İttifakı'nın Türkiye İttifakı olduğunu belirterek, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekti ve ittifaklarının amacının bir adımlık farkı kapatmak olduğunu söyledi.
Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca Atatürk Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde yapılan aramalarda ise 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi ve araç şoförleri R.A. ve A.Y. gözaltına alındı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, seçim otobüsüyle mahalle mahalle gezerek halkı selamladı. Ahmet Andiçen Ortaokulu öğrencileriyle de bir araya gelen Ercan, gençlerle sohbet edip, futbol oynadı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, '21 Mart Down Sendromlular Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğum öncesi dönemde annelerin bilinçlendirilmesi ve gerekli tarama testlerinin yapılmasının önemine vurgu yaptı. Şahbaz, down sendromlu bireylerin sosyal hayattan izole edilmeden yaşamalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti ve Otizm Eylem Planı'nın acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da esnafın sıkıntılarını dinledi. Bakan Göktaş, ayrıca AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve huzurevi alanında incelemelerde bulundu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında gündemi değerlendirdi. Baş, “Türkiye'de ideolojiler üzerinde tepinen siyasi yapılanmalar var. Bu ideolojik bölünmelerin sebebi, bu kamplaşmalardan menfaat edinen kişilerin ortada oluşu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 22- 23 yıllık iktidarını aslında bu kamplaşmaya borçlu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi de bu ana muhalefet pozisyonunu aynı ideolojik kamplaşmaya borçlu. Dolayısıyla ne oluyor burada; birisi düşmüş olursa diğeri de düşmüş oluyor" dedi.
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