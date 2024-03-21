Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede, fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.

21.03.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Nükleer Enerji Zirvesi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de bir araya geldi - Son Dakika

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