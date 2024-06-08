Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları ile İstanbul'da bir araya geldi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Kani ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Kani ile İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde bir araya geldi. Görüşmeye dair fotoğraf Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. - İSTANBUL