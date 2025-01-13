Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya ile Görüşme Gerçekleştirdi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile bakanlıkta bir araya geldi. Fidan ve Fajon, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.