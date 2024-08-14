Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanı ile Ekonomi İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile yaptığı görüşmede imzalanacak yeni anlaşmalarla ekonomi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi imkanı ele alındı. Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de görüşülürken, bunun nasıl artırılacağı konusunda görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ve Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmeler de ele alındı. - ANKARA