Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'nda aile fotoğrafı çekimine katıldı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı çerçevesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen Ukrayna Barış Konferansı sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirveye katılmak üzere geldiği Bürgenstock'ta ülke liderleri ve dışişleri bakanları ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. - BURGENSTOCK