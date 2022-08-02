Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı 3'lü Toplantısı'na iştirak etmek üzere yarın Punom Pen'i ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı , Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri 3'lü Toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Punom Pen, Kamboçya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.