Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek

02.08.2022 12:41
Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı 3'lü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gidecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı 3'lü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı 3'lü Toplantısı'na iştirak etmek üzere yarın Punom Pen'i ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri 3'lü Toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülmektedir" denildi.


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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Punom Pen, Kamboçya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek - Son Dakika

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