Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak

02.08.2022 15:40
Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere 3 Ağustos'ta Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'i ziyaret edecek.

Çavuşoğlu'nun ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri üçlü toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülüyor. - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Punom Pen, Kamboçya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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