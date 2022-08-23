Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar.

23.08.2022 10:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez." - ANKARA

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Türkiye-İsrail karşılıklı büyükelçi atanması) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere.' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Türkiye-İsrail karşılıklı büyükelçi atanması) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere.'
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Türkiye, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. - Son Dakika
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