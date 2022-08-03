Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

03.08.2022 15:44
Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de 4'üncü ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu buradaki ikili temasları çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, Çin-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık" dedi. - PHNOM PENH

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Punom Pen, Kamboçya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
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