SARAYBOSNA - Bakan Çavuşoğlu: "İnsani ve girişimci dış politikamızla barışa yatırım yapıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasıyla barışa yatırım yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 14. mezuniyet törenine katıldı.

IUS'a 2 ülke arasında köprü olmasından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Saraybosna'ya ne zaman gelsem burada kendimi evimde hissediyorum. Camiler, köprüler, Başçarşı ve tabii kahve içtiğim zaman ortak tarihimizi hatırlıyorum." dedi.

Çavuşoğlu, mezuniyetin öğrenciler için hayatlarının unutulmaz anlarından biri olduğunu dile getirerek, "Özveri ve sıkı çalışmayla akademik yolculuğunuzun sonuna geldiniz. Fakat şunu unutmayın, dünyadaki tüm güç sağlam ahlak ile başlar. Her başarısızlık da ahlaki çöküşle başlar. Bunlar aslında merhum Aliya İzetbegoviç'in sözleri. Eğer sizler kendinize karşı dürüst davranır, değerlerinize inanırsanız korkacak bir şey yok. Size tavsiyem hiçbir zaman vazgeçmeyin." diye konuştu.

IUS'taki deneyimlerin öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini şekillendireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu üniversite Bosna Hersek'in çok kültürlü ortamını temsil ediyor. Çeşitlilik her zaman akademik başarılarınızı zenginleştirecek ve ufkunuzu genişletecektir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, zamanın hızla aktığını ve öğrenciler için dünyanın okula başladıkları zamankinden çok farklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji sizin daha önce hayal edemediğiniz şeyleri yapmanızı sağlayacak. Size öyle bir avantaj verecek ki herhangi bir kısıtlama olmadan bilgi ve deneyime erişiminiz var. Ancak bunu etkin bir biçimde kullanmanız için dünyanın bazı hastalıklardan kurtulması lazım. Irkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi maalesef şu andan da yükselişte."

" Balkanlar, 1990'ların kara günlerine dönmemeli"

Aşırıcılık ve hoşgörüsüzlüğün kırılgan grupları hedef aldığını işaret eden Çavuşoğlu, "Bütün bunlar kapımızın öte tarafında bir savaşta yaşanıyor. Saraybosna da barışın ne kadar önemli bir değer olduğunu biliyor. Aynı zamanda savaşın değerinin barışın maliyetinden çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle insani ve girişimci dış politikamızla barışa yatırım yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'da kanı durdurmak için mücadele ettiğini söyleyerek, "Her zaman diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştık. Diplomasiyi tesis etmeye çalıştık. Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili sağlam bir duruş sergiledik." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşın müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Barış için çalışmak bizim sorumluluğumuz. Daha fazla masum can kaybedilmeden bunu yapmalıyız. Suriye, Libya, Güney Kafkasya ve Balkanlar'da da her zaman kalıcı ve siyasi çözümler için diyaloğu destekledik." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımı Afganistan'dan Yemen, Somali'ye kadar vermeye devam ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bazı ülkeler için Balkanlar bir etki alanı olarak değerlendirilir ancak bizim için Balkanlar bizim bir parçamız, biz de bunun bir parçasıyız. Biz bölgeyi bu şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in zorlu günlerden geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, bölgede başka bir çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında şahsen etkileşim içinde olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Mesajımız basit. Diyalog, farklılıkları aşabilmenin bir kısmıdır. Balkanlar hiçbir şekilde 1990'ların kara günlerine dönmeyi göze alamaz. Burası çok daha iyisini hak ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, öğrencilere hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmalarını öğütleyerek mezunları tebrik etti.

Bosna Hersek'teki temaslarına yarın devam edecek olan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya gelecek.