SARAYBOSNA - Bakan Çavuşoğlu: "İnsani ve girişimci dış politikamızla barışa yatırım yapıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Bakan Çavuşoğlu: "İnsani ve girişimci dış politikamızla barışa yatırım yapıyoruz"

17.06.2022 20:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasıyla barışa yatırım yaptığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasıyla barışa yatırım yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 14. mezuniyet törenine katıldı.

IUS'a 2 ülke arasında köprü olmasından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Saraybosna'ya ne zaman gelsem burada kendimi evimde hissediyorum. Camiler, köprüler, Başçarşı ve tabii kahve içtiğim zaman ortak tarihimizi hatırlıyorum." dedi.

Çavuşoğlu, mezuniyetin öğrenciler için hayatlarının unutulmaz anlarından biri olduğunu dile getirerek, "Özveri ve sıkı çalışmayla akademik yolculuğunuzun sonuna geldiniz. Fakat şunu unutmayın, dünyadaki tüm güç sağlam ahlak ile başlar. Her başarısızlık da ahlaki çöküşle başlar. Bunlar aslında merhum Aliya İzetbegoviç'in sözleri. Eğer sizler kendinize karşı dürüst davranır, değerlerinize inanırsanız korkacak bir şey yok. Size tavsiyem hiçbir zaman vazgeçmeyin." diye konuştu.

IUS'taki deneyimlerin öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini şekillendireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu üniversite Bosna Hersek'in çok kültürlü ortamını temsil ediyor. Çeşitlilik her zaman akademik başarılarınızı zenginleştirecek ve ufkunuzu genişletecektir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, zamanın hızla aktığını ve öğrenciler için dünyanın okula başladıkları zamankinden çok farklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji sizin daha önce hayal edemediğiniz şeyleri yapmanızı sağlayacak. Size öyle bir avantaj verecek ki herhangi bir kısıtlama olmadan bilgi ve deneyime erişiminiz var. Ancak bunu etkin bir biçimde kullanmanız için dünyanın bazı hastalıklardan kurtulması lazım. Irkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi maalesef şu andan da yükselişte."

" Balkanlar, 1990'ların kara günlerine dönmemeli"

Aşırıcılık ve hoşgörüsüzlüğün kırılgan grupları hedef aldığını işaret eden Çavuşoğlu, "Bütün bunlar kapımızın öte tarafında bir savaşta yaşanıyor. Saraybosna da barışın ne kadar önemli bir değer olduğunu biliyor. Aynı zamanda savaşın değerinin barışın maliyetinden çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle insani ve girişimci dış politikamızla barışa yatırım yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'da kanı durdurmak için mücadele ettiğini söyleyerek, "Her zaman diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştık. Diplomasiyi tesis etmeye çalıştık. Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili sağlam bir duruş sergiledik." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşın müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Barış için çalışmak bizim sorumluluğumuz. Daha fazla masum can kaybedilmeden bunu yapmalıyız. Suriye, Libya, Güney Kafkasya ve Balkanlar'da da her zaman kalıcı ve siyasi çözümler için diyaloğu destekledik." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımı Afganistan'dan Yemen, Somali'ye kadar vermeye devam ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bazı ülkeler için Balkanlar bir etki alanı olarak değerlendirilir ancak bizim için Balkanlar bizim bir parçamız, biz de bunun bir parçasıyız. Biz bölgeyi bu şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in zorlu günlerden geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, bölgede başka bir çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında şahsen etkileşim içinde olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Mesajımız basit. Diyalog, farklılıkları aşabilmenin bir kısmıdır. Balkanlar hiçbir şekilde 1990'ların kara günlerine dönmeyi göze alamaz. Burası çok daha iyisini hak ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, öğrencilere hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmalarını öğütleyerek mezunları tebrik etti.

Bosna Hersek'teki temaslarına yarın devam edecek olan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya gelecek.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç-Radman ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç-Radman ile bir araya geldi SARAYBOSNA - Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt ile görüştü (2) SARAYBOSNA - Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt ile görüştü (2)
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika SARAYBOSNA - Bakan Çavuşoğlu: 'İnsani ve girişimci dış politikamızla barışa yatırım yapıyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 01:41:43. #1.13#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bakan Çavuşoğlu: "İnsani ve girişimci dış politikamızla barışa yatırım yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement