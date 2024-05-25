Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümü ve 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamada, Afrika Birliği'nin sembolize ettiği bütünleşmiş bir Afrika kıtası idealine vurgu yapılarak, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütüldüğü belirtildi. Türkiye'nin Afrika kıtasının adalet ve eşitlik ilkelerine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

25.05.2024 11:52
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Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümü ve 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir arada hoşgörü içinde yaşama arzusuyla, bütünleşmiş bir Afrika kıtası idealini sembolize eden Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Günümüzde stratejik önemi her geçen gün artan, küresel ölçekli birçok meselede uluslararası vicdanın sesi olan Afrika kıtası ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşitlik ilkeleri temelinde bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede yürütmekteyiz. Afrika genelinde barış, istikrar ve kalkınmanın kök salması, Afrika ülkeleriyle iş birliğimizin temel hedefini oluşturmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, " Türkiye, Afrika kıtasının adalet ve eşitlik ilkelerinden beslenen sesinin daha gür çıkması için kıtaya ve kıta ülkelerine destek vermeye devam edecektir. 16. yılını idrak ettiğimiz Türkiye-Afrika Stratejik Ortaklığı'nın gelecek vizyonu bağlamında, 2024 yılının sonbahar aylarında düzenlenmesi öngörülen, Türkiye-Afrika Bakanlar Üçüncü Gözden Geçirme Konferansı kıta ile olan iş birliğimizin tüm veçheleriyle ele alınmasına ve daha da derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Afrika Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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