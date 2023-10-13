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Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye kararını eleştirdi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye kararını eleştirdi

Son Güncelleme: 13.10.2023 11:39

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla 'tarihi bir hataya' imza attığını bildirdi. Bakanlık, AKPM'nin adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmekle demokratik değerlere aykırı hareket ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye kararını eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye kararını eleştirdi - Son Dakika
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