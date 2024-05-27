Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubunu kınadı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubunu kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubunu ve asılsız ithamlarını kınayarak, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çaba olduğunu belirtti. Açıklamada, Ekim ayından bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetinin suçlarına ortak olan herkesin uluslararası mahkemelerde yargılanacağı vurgulandı. Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği ifade edildi.

27.05.2024 23:02
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Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır. Ekim ayından bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubunu kınadı - Son Dakika

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