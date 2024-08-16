Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iftira attığını açıkladı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.