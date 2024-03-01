Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Gazze'deki suçlardan dolayı adalet karşısında hesap verecek - Son Dakika
Denizli'nin Baklan ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katılan BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı YSK tarafından düşürüldü.
Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu ve seçimlerde başarıya ulaşmak için birlikte çalışma kararı alındı. Toplantıya AK Parti ve MHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve meclis üyesi adayları da katıldı.
Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, adaylık açıklamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık vererek mahalle mahalle geziyor. Ocak, halkın teveccühünü kazanmak ve Alaplı'yı cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
CHP'nin 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilmesinin ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'na verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Bosna Hersek Devlet Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Komsic, Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusunda umutlu olduğunu ve AB ile müzakerelerin başlaması kararının olumlu olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Bosna Hersek'in Avrupa'ya ait olduğunu ve AB ve NATO üyeliklerinin bu aidiyetin bir parçası olduğunu vurguladı. Bosna Hersek Devlet Başkanı Komsic'in yanı sıra diğer üyeler de AB ve NATO üyeliği konusunda olumlu bir yaklaşım sergiledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde AK Parti seçim ofislerinin açılış törenlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında, Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükselttiklerini ve bundan sonra da yine demokrasinin standardını yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, ekonomik toparlanma ve vatandaşların refahının artması için çalıştıklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?