Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı - Son Dakika

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