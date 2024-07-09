Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Han Yunus'taki okul saldırısını lanetledi

Politika

Dışişleri Bakanlığı, " İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son 4 günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekün yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA