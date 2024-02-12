Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz.

12.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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