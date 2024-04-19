Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran Gerilimine İlişkin Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran Gerilimine İlişkin Uyarıda Bulundu

Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail-İran) Gerilimin kalıcı çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

19.04.2024 13:15
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Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail-İran) Gerilimin kalıcı çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran Gerilimine İlişkin Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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