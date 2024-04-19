Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran Gerilimine İlişkin Uyarıda Bulundu

CHP Milletvekili Ali Öztunç: Emekliler Açlık Ücretine Mahkum Ediliyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, SGK'ya yapılan transferlerin artmasına rağmen emeklilerin açlık ücretine mahkum edildiğini belirtti. Öztunç, bu durumun AKP, saray düzeni ve Erdoğan'ın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.