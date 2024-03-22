Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Tarihte ilk kez tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Sözcü Keçeli, İsrail makamlarının Filistin topraklarını işgal ettikleri ilk günden bu yana Filistinlilere karşı işledikleri ağır suçların gizli kalması için büyük bir çaba harcadıklarını ve kendilerine bir dokunulmazlık zırhı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almışlardır. Ancak, İsrail'in Gazze'de son altı aydır işlediği suçlar artık saklanamaz hale gelmiştir ve İsrail soykırım işlemekle yargılanmaktadır. Tarihte ilk kez tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir. Türkiye, doğruları söylemeye ve Filistin halkına karşı uygulanan tarifsiz zulmü gündeme getirmeye sonuna dek devam edecektir" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrailli yetkililer adalet önünde hesap verecek - Son Dakika
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de alışveriş için pazara gelen emeklilerin geçim sıkıntısını dinledi. Kaya, emeklilerin 10 bin TL ile geçinemediğini ve iktidardan icraat beklediklerini belirtti. Bir emekli ise 10 bin TL emekli maaşının kiraya gittiğini söyleyerek yaşadığı zorluğu anlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Cüneyt Korkmaz'ın aracı gece park edildiği yerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olayı fark eden Korkmaz ailesi durumu polise bildirdi.
Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş, yerel seçim öncesi ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızıldaş, İsaköy ve Karahöyük mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve hizmetlerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, Çankırı'nın her zaman destek verdiğini belirterek, Cumhur İttifakı'na olan desteğiyle Türkiye'de bize destek veren 3. şehir olduğunu söyledi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda illegal şekilde ele geçirilen kişisel verileri sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tonya ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin her yerine hizmet ettiklerini ve yapılan hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, ayrıca diğer yatırımlar ve seçimlerle ilgili bilgi vererek, vatandaşa hizmet etmekle mükellef olduklarını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve üretimin devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
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