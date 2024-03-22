Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrailli yetkililer adalet önünde hesap verecek

Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Tarihte ilk kez tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Sözcü Keçeli, İsrail makamlarının Filistin topraklarını işgal ettikleri ilk günden bu yana Filistinlilere karşı işledikleri ağır suçların gizli kalması için büyük bir çaba harcadıklarını ve kendilerine bir dokunulmazlık zırhı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almışlardır. Ancak, İsrail'in Gazze'de son altı aydır işlediği suçlar artık saklanamaz hale gelmiştir ve İsrail soykırım işlemekle yargılanmaktadır. Tarihte ilk kez tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir. Türkiye, doğruları söylemeye ve Filistin halkına karşı uygulanan tarifsiz zulmü gündeme getirmeye sonuna dek devam edecektir" dedi. - ANKARA