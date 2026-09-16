Dışişleri Bakanlığı Mekke'ye İHA saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Mekke'ye İHA saldırısını şiddetle kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlık, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini teyit ederek saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Mekke'ye İHA saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika
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