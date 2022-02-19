Üye Girişi
Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir"

19.02.2022 00:58
Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıldönümünün kutlandığına dikkat çekilerek, "Türkiye Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da ittifakın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olmuştur. NATO'nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunmuş, ittifakın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO'nun istikametine yön veren önde gelen müttefikler arasında yer almıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir. Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir." - ANKARA

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı: 'Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir' Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" Türk heyeti, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü Türk heyeti, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Soğuk Savaş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement