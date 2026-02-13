Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye Tepki - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye Tepki

13.02.2026 19:39
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararlarına müdahale etmeyeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "'Kuzeydoğu Suriye'deki durum' konulu karar, Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu'na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Parlamentosu'na Türkiye aleyhindeki çabalara alet olmama çağrısı yapılan açıklamada, "'Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi' konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez. Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu'nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

