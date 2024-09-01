Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' adlı dizinin kara propagandası açıklaması - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' adlı dizinin kara propagandası açıklaması

Dışişleri Bakanlığı\'ndan \'Famagusta\' adlı dizinin kara propagandası açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 'Famagusta' adlı dizinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet ettiğini belirterek, Kıbrıs Türkleri'nin hatıralarına saygısızlık teşkil ettiğini ifade etti. Bakanlık, gerçekleri çarpıtmaya yönelik bu girişimlerin Kıbrıs konusundaki mücadele azmini güçlendirdiğini vurguladı.

01.09.2024 21:12
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türkleri'nin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' adlı dizinin kara propagandası açıklaması - Son Dakika

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