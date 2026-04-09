Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay vermesine ilişkin, "Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. İsrail, bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltalamakta ve işgal politikalarını daha da derinleştirmektedir. Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadeleri ne yer verildi.