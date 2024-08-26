Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör eylemini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör eylemini şiddetle kınadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör eylemini şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan Hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir" denildi. - ANKARA
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