Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan terör saldırısını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör eylemini şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan Hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir" ifadelerine yer verildi.