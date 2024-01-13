Dışişleri Bakanlığı, Rauf Raif Denktaş\'ın vefatının 12. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 12. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk halkının lideri merhum Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 12. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakanlığın yazılı olarak paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içerisinde müstesna bir dirayet ve özveriyle savunan merhum Rauf Denktaş, kalplerimizdeki yerini her daim muhafaza edecek ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili yönündeki haklı ve kararlı mücadelesine destek vermeye her daim devam edeceğiz." - ANKARA