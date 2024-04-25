Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin soykırım kararını reddetti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin soykırım kararını reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını belirtti ve kararın BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu vurguladı.

25.04.2024 13:09
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Dışişleri Bakanlığı, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararı yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararı yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, kararın soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırı olduğu vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin soykırım kararını reddetti - Son Dakika

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