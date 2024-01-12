Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze\'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin İsrail Dışişleri Bakanının sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili, "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir" dedi.

Sözcü Keçeli, "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi. - ANKARA