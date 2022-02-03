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Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetti - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetti

03.02.2022 08:26
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ile ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatlerimiz temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetmiştir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ile ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatlerimiz temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetmiştir. Bu durum, bölgemizin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunmaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yıl dönümü kutlanarak, "Ukrayna ile ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatlerimiz temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetmiştir. Bu durum, bölgemizin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunmaktadır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekte, bu çerçevede Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamakta, Donbas'ta ise uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır. Ukrayna ile ülkemiz arasında dostluk ve iş birliği köprüsü kuran Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için ortaya konulan ortak çabalar Türkiye-Ukrayna ilişkilerini daha da güçlendirmektedir" denildi.

'KARŞILIKLI ADIMLAR İŞ BİRLİĞİMİZİN GENİŞLETİLMESİNE KATKIDA BULUNACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Ukrayna ziyareti anımsatılarak, "Bugün Kiev'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla düzenlenmekte olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10'uncu Toplantısı sırasında ve önümüzdeki dönemde muhtelif vesilelerle atılacak karşılıklı adımlar, ikili iş birliğimizin kapsamının genişletilmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünde, halklarımızın refah ve esenliği için iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetti - Son Dakika


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