Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında diplomatik süreci canlandırmaya inanıyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında diplomatik süreci canlandırmaya inanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Savaşı\'nın ikinci yılında diplomatik süreci canlandırmaya inanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının ikinci yıl dönümünde, diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inandığını açıkladı. Ukrayna'daki savaşın ikinci yılında çatışmaların etkisi büyürken, bölgesel ve küresel düzeyde olumsuz sonuçların derinleştiği belirtildi. Bakanlık, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde adil ve kalıcı bir çözüm için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

24.02.2024 09:18
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının ikinci yıl dönümünde, "Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı hakkında yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıldığına dikkat çekilerek," Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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