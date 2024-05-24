Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA