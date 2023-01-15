Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'de bu sabah meydana gelen uçak kazası sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Nepal halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Nepal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı - Son Dakika

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