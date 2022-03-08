Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Bilgiç: "Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Bilgiç: "Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle...

08.03.2022 10:13
Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Bilgiç: "Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı hakkındaki sorulara yönelik olarak yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Bilgiç yaptığı açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır. Bu tür karşılıklı adımlar, iki ülke arasında diyaloğun artırılmasına ve tam normalleşme hedefi doğrultusunda güven artırıcı önlemlerin istişare edilmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Ararat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Bilgiç: 'Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle... - Son Dakika


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