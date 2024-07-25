Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi

Politika

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Başkenti Kudüs'ün tamamı olan Büyük İsrail hedefini açıkça beyan ederek, bütün devlet kararlarını ve bölge ülkelerinin güvenlik ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak, ifade özgürlüğünü kullanarak insan hakların savunan sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, öğrencileri, akademisyenleri, hatta görevlerini yerine getiren uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerini açıkça tehdit eden konuşması tarihi karar bir leke olarak geçmiştir" dedi.

Dışişleri Komisyonu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ağırladı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Oktay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasını eleştirerek, " Gazze'de çoğunluğu çocuk, yaşlı ve hasta olmak üzere 40 bin sivilin katilinden, on binlerce insanın temel gıdadan ve tedaviden yoksun kalmasından sorumlu olan Netanyahu'nun onur konuğu olarak davet edilmesi sivillere yönelik katliamı inkar eder. Başkenti Kudüs'ün tamamı olan Büyük İsrail hedefini açıkça beyan ederek, bütün devlet kararlarını ve bölge ülkelerinin güvenlik ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak, ifade özgürlüğünü kullanarak insan hakların savunan sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, öğrencileri, akademisyenleri, hatta görevlerini yerine getiren uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerini açıkça tehdit eden konuşması tarihi karar bir leke olarak geçmiştir."

Daha sonra 9 milletvekili kapalı oturum yapılmasına ilişkin önerge verdi ve önerge kabul edildi. - ANKARA