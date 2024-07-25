Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını eleştirdi

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Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı eleştirerek, Netanyahu'nun ifade özgürlüğünü kullanarak insan haklarını savunan sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, öğrencileri ve uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerini açıkça tehdit ettiğini belirtti. Oktay, Netanyahu'nun konuşmasını tarihi bir karar olarak nitelendirerek, Başkenti Kudüs'ün tamamı olan Büyük İsrail hedefini açıkça beyan ettiğini ve bölge ülkelerinin güvenlik ve toprak bütünlüğünü hiçe saydığını ifade etti.

25.07.2024 13:55
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TBMM Dışişleri Komisyonu Dışişleri Bakanı Fidanı ağırladı

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay:

" Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşması tarihi karar bir leke olarak geçmiştir"

ANKARA - Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Başkenti Kudüs'ün tamamı olan Büyük İsrail hedefini açıkça beyan ederek, bütün devlet kararlarını ve bölge ülkelerinin güvenlik ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak, ifade özgürlüğünü kullanarak insan hakların savunan sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, öğrencileri, akademisyenleri, hatta görevlerini yerine getiren uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerini açıkça tehdit eden konuşması tarihi karar bir leke olarak geçmiştir" dedi.

Dışişleri Komisyonu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ağırladı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Oktay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasını eleştirerek, " Gazze'de çoğunluğu çocuk, yaşlı ve hasta olmak üzere 40 bin sivilin katilinden, on binlerce insanın temel gıdadan ve tedaviden yoksun kalmasından sorumlu olan Netanyahu'nun onur konuğu olarak davet edilmesi sivillere yönelik katliamı inkar eder. Başkenti Kudüs'ün tamamı olan Büyük İsrail hedefini açıkça beyan ederek, bütün devlet kararlarını ve bölge ülkelerinin güvenlik ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak, ifade özgürlüğünü kullanarak insan hakların savunan sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, öğrencileri, akademisyenleri, hatta görevlerini yerine getiren uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerini açıkça tehdit eden konuşması tarihi karar bir leke olarak geçmiştir"

Daha sonra 9 milletvekili kapalı oturum yapılmasına ilişkin önerge verdi ve önerge kabul edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını eleştirdi - Son Dakika

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